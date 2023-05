https://fr.sputniknews.africa/20230513/larmee-somalienne-tue-44-membres-du-groupe-terroriste-al-shabab-1059237843.html

L'armée somalienne tue 44 membres du groupe terroriste Al-Shabab

Le gouvernement somalien a annoncé samedi que l'armée nationale a tué 44 éléments du groupe terroriste Al-Shabab* dans une opération menée conjointement avec... 13.05.2023, Sputnik Afrique

somalie

afrique subsaharienne

al-shabbaab (mouvement islamiste)

lutte antiterroriste

Les forces conjointes ont éliminé 44 membres du groupe terroriste Al-Shabab* lors d'une opération menée le 12 mai dans la région d'Ali Fuuto (sud), a annoncé ce samedi 13 mai le ministère de l'Information.L'opération a été lancée à la suite d'un rapport d'information reçu par l'Agence nationale de renseignement et de sécurité selon lequel les terroristes étaient regroupés pour planifier des attaques contre les civils. Elle a permis de détruire les bastions où se regroupaient les éléments d'Al-Shabab* et stockaient des armes, a fait savoir le ministère dans un communiqué, ajoutant que le gouvernement est résolu à chasser les terroristes dans toutes les régions du pays. Les forces interviennent à quelques jours du lancement de la deuxième phase de la "guerre totale" contre les éléments du groupe terroriste affilié à Al-Qaïda* dans des zones du sud et du sud-ouest de la Somalie. Au lendemain de son investiture en 2022, le Président Cheikh Mohamoud a lancé une offensive visant à éradiquer la menace terroriste dans le pays. Fin mars, le gouvernement somalien a affirmé que plus de 3.000 terroristes avaient été tués depuis le début de l'offensive, tandis que 70 villes et villages ont été libérés des mains du groupe. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé que le nombre d'attaques terroristes menées par le groupe Al-Shabab* avait baissé de 70%.* Organisation terroriste interdite en Russie

somalie

afrique subsaharienne

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

somalie, afrique subsaharienne, al-shabbaab (mouvement islamiste), lutte antiterroriste