L’Afrique du Sud fait face à une épidémie d’oreillons

13.05.2023

L’institut sud-africain des maladies transmissibles NICD a annoncé le 11 mai une flambée de cas positifs aux oreillons. Trois provinces sont concernées: Gauteng, KwaZulu-Natal et Mpumalanga.Le taux de test positifs est passé à 69% cette année, alors qu’il était de 39% en 2019, selon l’institut. Les premiers rapports sur d'éventuels clusters de la maladie sont apparus en février.Plusieurs catégories d’âge sont affectées: non seulement les enfants de 0 à 14 ans, mais également des adultes de 20 à 34 ans.Le vaccin recommandéPour limiter la transmission de l’infection, particulièrement dans des groupes à risque, le NICD recommande une dose supplémentaire du vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR).Les oreillons sont une maladie virale contagieuse responsable d’une inflammation des glandes salivaires appelées parotides. Elle est fréquente et le plus souvent bénigne chez les petits enfants, mais peut aussi être observée chez les adultes. Dans ce cas les oreillons peuvent engendrer des complications.

