Ils cachaient des millions d’euros dans le jardin et les murs avant d’être attrapés par la police

Ils cachaient des millions d’euros dans le jardin et les murs avant d’être attrapés par la police

Deux Italiens recelaient de l’argent dans diverses cachettes de leur maison. La police a découvert 15 millions d’euros en espèces, dont la moitié dans leur... 13.05.2023, Sputnik Afrique

Un couple italien a été condamné à quatre ans de prison pour avoir tenté de dissimuler ses recettes illégales partout dans sa maison, écrit Il Messaggero.La police locale a initialement retrouvé huit millions d’euros enfouis dans un jardin privé de la ville de Brescia, en Lombardie. Après cette découverte faite en août 2022, les propriétaires, Giuliano Rossini et son épouse, ont accepté coopérer à l’enquête.Ils ont ensuite révélé d’autres cachettes. L’argent liquide se trouvait à l’intérieur des murs, dans la cave, dans le congélateur, ainsi que dans leur deuxième villa. Le couple a ainsi recelé plus de 15 millions d’euros.Escrocs à grande échelleSelon les enquêteurs, les époux Rossini dirigeaient une organisation qui a imprimé de fausses factures pour plus d'un demi-milliard d'euros, avec une fraude fiscale estimée à 93 millions.Outre les conjoints, plusieurs autres personnes y ont été impliquées. Le fils de Rossini et sa belle-sœur ont aussi écopé d’une peine de prison.

