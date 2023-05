https://fr.sputniknews.africa/20230513/epaule-facturee-traumatisme-une-surveillante-sen-prend-a-une-collegienne-en-algerie-1059235035.html

Épaule facturée, traumatisme… une surveillante s’en prend à une collégienne en Algérie

Une élève d’un établissement scolaire algérien aurait été passée à tabac par une surveillante de l’établissement. La collégienne grièvement blessée, est en... 13.05.2023, Sputnik Afrique

Une collégienne de 14 ans a été victime d’une agression physique par une surveillante de son établissement scolaire à Baraki, commune de la wilaya d’Alger en Algérie, annonce Algérie 360.Selon le média, le médecin légiste a confirmé la fracture à l’épaule droite et a prescrit une interruption temporaire de travail (ITT) de 15 jours.La fillette est dans un état de dépression compliquée selon le médecin cité par toujours par la même source.Selon la mère de la victime, dans le site algérien, c’est suite à une dispute entre sa fille et une autre collégienne que des surveillantes l’ont emmenée dans un couloir avant de l’injurier et de lui porter des coups de poing. L’agression a causé de graves blessures puisqu’une surveillante portait des bagues aux doigts, précise Algérie 360.Les parents de la jeune fille sont d’abord allés à l’école pour manifester leur colère et mécontentement, puis ont saisi la justice.Une série d’agressions? Trop d’élèves à gérerLa même surveillante aurait été impliquée dans une agression physique sur une autre fille quelques semaines plus tard, la victime aurait été blessée à la main, a révélé Algérie 360.Un responsable de l’école a prié les parents de pardonner les surveillantes, prétextant qu’elles ont beaucoup d’élèves à gérer, a noté le site algérien.Des mesures ont été prises en attendant que la justice se prononce sur cette affaire, a signifié Algérie 360.

