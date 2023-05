https://fr.sputniknews.africa/20230512/une-forte-explosion-secoue-melitopol-dans-la-region-de-zaporojie-1059215986.html

Une forte explosion secoue Melitopol, dans la région de Zaporojié

Une forte explosion s'est produite ce vendredi 12 mai à Melitopol, dans la région de Zaporojié, rapporte un correspondant de Sputnik sur place. 12.05.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs immeubles sont privés d'électricité et d'eau courante après une explosion dans la ville de Melitopol, dans la région de Zaporojié, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.Les causes de la déflagation ne sont pas connues pour le moment. Les services municipaux œuvrent pour rétablir l'approvisionnement en eau et en électricité.Précédemment, deux explosions avaient retenti à Lougansk, chef-lieu de la RPL. Les autorités locales ont par la suite annoncé que la ville avait été selon les données provisoires attaquée avec des missiles de croisière Hrim de fabrication ukrainienne.

