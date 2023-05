https://fr.sputniknews.africa/20230512/la-russie-envoie-deux-avions-strategiques-russes-dans-le-grand-nord---video-1059209330.html

La Russie envoie deux avions stratégiques russes dans le Grand Nord - vidéo

La Russie envoie deux avions stratégiques russes dans le Grand Nord - vidéo

Conformément à un calendrier de routine, deux bombardiers russes Tu-95MS ont survolé les eaux neutres d'une zone arctique et ont procédé à un ravitaillement en... 12.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-12T15:38+0200

2023-05-12T15:38+0200

2023-05-12T15:38+0200

mer des tchouktches

russie

défense

avion

bombardier

tu-95ms

vidéo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/08/17/1044302171_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_99a668b96621016d12a1ff09ac330bd3.jpg

Deux bombardiers stratégiques Tu-95MS ont effectué un vol de 13 heures au-dessus de la mer des Tchouktches, une mer bordière de l'océan Arctique, a fait savoir ce vendredi le ministère russe de la Défense en publiant une vidéo de cette opération.Il s'agit d'un vol de routine au-dessus des eaux neutres, selon le ministère. Les équipages ont procédé à un ravitaillement en vol.Des avions de chasse MiG-31, Su-30SM et Su-35S de la région militaire Est ont escorté les bombardiers.Des survols réguliersLes pilotes de l'aviation de longue portée effectuent régulièrement des survols des eaux neutres de l'Arctique, de l'Atlantique Nord, des mers Noire et Baltique et de l'océan Pacifique, a expliqué le ministère.Tous ces vols sont strictement conformes aux normes et règles internationales d'utilisation de l'espace aérien, a-t-il souligné.

mer des tchouktches

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mer des tchouktches, russie, défense, avion, bombardier, tu-95ms, vidéo