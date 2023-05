https://fr.sputniknews.africa/20230512/jeune-mortel-au-kenya-le-nombre-des-corps-exhumes-atteint-150-1059209667.html

Jeûne mortel au Kenya: le nombre des corps exhumés atteint 150

Jeûne mortel au Kenya: le nombre des corps exhumés atteint 150

Cinq nouveaux corps ont été exhumés jeudi dans la forêt de Shakahola à l'est du Kenya, dans le cadre de l'enquête sur les membres d'une secte qui seraient... 12.05.2023, Sputnik Afrique

Il s'agit du plus faible nombre de corps exhumés depuis le début des opérations le mois dernier, a précisé la commissaire régionale de la côte, Rhoda Onyancha. Lors d'un point de presse, la responsable sécuritaire a annoncé que deux hommes ont été retrouvés jeudi dans un état stable, portant à 72 le nombre total de personnes secourues dans le cadre de cette affaire, notant que le nombre de personnes portées disparues continent d'augmenter, s'élevant à 594. La plupart des victimes sont mortes de faim, vraisemblablement après avoir suivi les prêches de Paul Mackenzie, pasteur autoproclamé de l'Eglise Internationale de Bonne Nouvelle qui prônait de jeûner "pour rencontrer le Christ". Cependant, les autopsies effectuées sur les cadavres exhumés des membres de la secte ont révélé des organes manquants sur certains corps, selon un document judiciaire, qui évoque "un trafic d'organes humains bien coordonné impliquant plusieurs acteurs". Mercredi, un tribunal de Mombasa (est) a ordonné le maintien en détention de Paul Mackenzie et de 17 co-accusés, dont sa femme, pour une durée de 30 jours à compter du 2 mai, date à laquelle ils avaient comparu devant le tribunal. Accusé de la mort de plus d'une centaine de ses adeptes, il sera poursuivi pour "terrorisme", selon les procureurs.

