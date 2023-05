https://fr.sputniknews.africa/20230511/ukraine-pekin-devoile-un-piege-que-les-etats-unis-ont-mis-en-place-contre-lui-1059179270.html

Ukraine: Pékin dévoile "un piège que les États-Unis ont mis en place" contre lui

Les États-Unis semblent avoir révisé leur position sur le rôle de la Chine dans la promotion de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine et ont commencé à la reconnaître. Mais derrière cette "reconnaissance" se cachent des calculs cachés, écrit l'expert militaire chinois Song Zhongping dans les pages du Global Times.Ainsi, Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d'État américain, a déclaré le 8 mai que les États-Unis croient "depuis longtemps que la Chine a un rôle approprié à jouer". Plus tôt, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait déclaré au Washington Post qu'il était ouvert à travailler avec la Chine sur la Russie.Les États-Unis espèrent notamment que la Chine exhortera la Russie à renoncer à une éventuelle contre-attaque en cas de contre-offensive de l'Ukraine, dont on ne cesse de parler depuis au moins le début du printemps. Au contraire, si l'Ukraine subit des défaites majeures lors de son offensive, Washington pourrait bien changer d'attitude, selon lui.Un piège tendu par Washington"La logique à Washington est que la Chine a la capacité de faire pression sur la Russie. Et si la Russie n'écoute pas la Chine, alors la Chine devra se joindre aux États-Unis et aux pays occidentaux pour imposer des sanctions à la Russie", estime l'expert.La Chine n'a pas l'intention de suivre le scénario américain, note l'article.En outre, les sanctions unilatérales imposées à la Russie "ne sont pas conformes aux besoins réels du droit international", souligne le Chinois. Selon lui, "la clé du cessez-le-feu réside dans l'équilibre".Pour l'expert, l'essentiel dans le conflit russo-ukrainien est de l'arrêter à temps pour éviter que l'Ukraine devienne la plus grande victime de la lutte entre les pays occidentaux et la Russie. "Parce qu'à un moment critique, les États-Unis ne protégeront que leurs propres intérêts nationaux et pourraient même sacrifier leurs alliés". Un tel sacrifice n'est pas un événement rare pour Washington, selon lui.Le plan chinoisEn février dernier, la Chine a proposé un plan de paix pour l'Ukraine. Il comporte 12 points, dont des appels à un cessez-le-feu et au respect des intérêts légitimes de tous les pays en matière de sécurité.Moscou apprécie la volonté de Pékin de contribuer au règlement pacifique du conflit en Ukraine. Selon Vladimir Poutine, de nombreux points de ce plan peuvent être pris comme base pour le règlement lorsque l'Occident et Kiev y seront prêts.

