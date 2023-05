https://fr.sputniknews.africa/20230511/lafrique-du-sud-dit-avoir-beneficie-de-son-adhesion-aux-brics-1059176969.html

L'Afrique du Sud dit avoir bénéficié de son adhésion aux BRICS

L'Afrique du Sud a bénéficié de son adhésion aux BRICS puisqu'elle a enregistré une augmentation des échanges avec ses partenaires et des financements pour... 11.05.2023, Sputnik Afrique

La ministre des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, a tenu ces propos mercredi devant l'Assemblée nationale à l'occasion de la présentation du budget 2023, soumis au vote de l'Assemblée."Notre partenariat avec les pays des BRICS s'est traduit par des bénéfices concrets pour notre pays dans un large éventail de secteurs. Le total des échanges avec les pays des BRICS est passé de 487 milliards de rands (environ 27,1 milliards de dollars) en 2017 à 702 milliards de rands en 2021. Nous avons reçu des financements de plus de 5 milliards de dollars de la Nouvelle banque de développement pour des projets d'infrastructures clés dans les secteurs de l'énergie renouvelable, de l'eau et dans d'autres secteurs", a indiqué Mme Pandor.De nombreux pays ont exprimé leur intérêt pour une adhésion aux BRICS, a observé la ministre.

