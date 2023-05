https://fr.sputniknews.africa/20230511/laccord-cerealier-cessera-dexister-en-labsence-dun-consensus-dici-le-18-mai-1059185583.html

L'accord céréalier cessera d'exister en l'absence d'un consensus d'ici le 18 mai

Si aucun consensus sur les exportations de blé ukrainien et d'engrais russes n'est atteint d'ici le 18 mai, l'accord céréalier de 2022 cessera d'exister, a... 11.05.2023, Sputnik Afrique

Si aucun consensus sur les exportations de blé ukrainien et d'engrais russes n'est atteint d'ici le 18 mai, l'accord céréalier de 2022 cessera d'exister, a déclaré ce jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine.La Russie veut obtenir des garanties de respect de ses exigences avant le 18 mai, a souligné le diplomate à l'issue des négociations sur l'accord céréalier entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'Onu.Pas de prorogation indéfinieMoscou s'oppose à une prorogation indéfinie de l'initiative céréalière de la mer Noire et à son extension, a-t-il ajouté. Sans garanties pour la Russie, y compris sur l'ammoniac, cet accord ne sera pas prolongé, parce qu'"une initiative qui ne profite qu'à l'une des parties ne peut guère être reconnue et approuvée par tout le monde".L'Initiative céréalière de la mer Noire est un accord visant à approvisionner les marchés en denrées alimentaires et en engrais dans un contexte de pénurie mondiale, de hausse des prix et de conflit en Ukraine.

