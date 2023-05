https://fr.sputniknews.africa/20230511/des-corbeaux-feroces-ces-oiseaux-sen-prennent-a-des-pietons-dans-une-ville-francaise-1059188143.html

Des corbeaux féroces: ces oiseaux s'en prennent à des piétons dans une ville française

Comme dans un film d'Alfred Hitchcock, des corbeaux sèment la terreur dans la ville française d'Annecy. Ils attaquent des passants sans aucun prétexte... 11.05.2023, Sputnik Afrique

Depuis une dizaine de jours, des passants, dont des pensionnaires d'une maison de retraite, sont régulièrement attaqués par des corbeaux. Ce drame à la Hitchcock se déroule dans la ville française d’Annecy, en Haute-Savoie.Les oiseaux agressifs s'en sont pris notamment à des personnes âgées vivant dans une maison de retraite du centre-ville. Une dizaine de ces riverains ont déjà été attaqués, deux résidents ont même été légèrement blessés. Les victimes de ces agressions les ont même signalées à la mairie.Inédit depuis 33 ans"Cette résidence est là depuis 33 ans. En 33 ans, je n'ai jamais vu des corbeaux attaquer nos résidents. J'en ai une dizaine qui ont déjà été inquiétés", a indiqué à France 3 le gérant du restaurant de la maison de retraite.Les résidents ont désormais peur de sortir et tentent de se prémunir contre les oiseaux, en mettant par exemple deux chapeaux à la fois. Le quartier concerné a été ruralisé et ses chemins interdits au passage. Des policiers ont également été déployés pour contenir les attaques des corbeaux farouches.Les raisons d'un tel comportement sont pour l'instant inconnues. Mais les volatiles sont actuellement en pleine période de nidification, et l'une des hypothèses recueillies par le Dauphiné libéré est la récente coupure des grands arbres, ce qui a poussé les corbeaux, devenus très agressifs, à se rabattre sur les platanes.

