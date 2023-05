https://fr.sputniknews.africa/20230511/allemagne-deux-hommes-tues-par-balle-dans-une-usine-mercedes-1059184479.html

Allemagne: deux hommes tués par balle dans une usine Mercedes

Un homme soupçonné d'avoir tué par balle, jeudi, deux personnes sur le site historique de production du constructeur automobile allemand Mercedes à... 11.05.2023, Sputnik Afrique

"Un homme de 53 ans a pénétré à 07H45 dans le hall de production et tiré sur deux personnes (...). Les deux hommes de 44 ans ont succombé à leurs blessures", écrit la police de Ludwigsburg dans un communiqué. Les deux victimes et l'auteur présumé sont salariés d'un prestataire extérieur, a précisé un porte-parole de Mercedes. Mercedes possède à Sindelfigen, non loin de Stuttgart où le groupe est basé, son usine la plus ancienne où quelque 35.000 personnes sont employées. "Des employés assurant la sécurité de l'usine ont neutralisé le suspect dans le hall de production, puis l'ont remis à la police qui l'a arrêté", ont ajouté les autorités. L'usine de Sindelfingen produit plusieurs modèles très haut de gamme de la marque Mercedes comme la classe S et les berlines de luxe Maybach.

