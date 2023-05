Une technique de la NASA pour améliorer son sommeil

https://fr.sputniknews.africa/20230510/une-technique-de-la-nasa-pour-ameliorer-son-sommeil-1059170770.html

Une position développée par la NASA permet de favoriser le sommeil, tout en limitant les ronflements et luttant contre l'arthrite, ont expliqué des chercheurs... 10.05.2023, Sputnik Afrique

Mieux que les somnifères. Pour en finir avec les nuits difficiles, on peut se fier à l’expertise des agences spatiales. La position "zéro gravité" est notamment recommandée par la NASA, pour trouver le sommeil.Elle consiste à surélever les pieds et la tête, pour tendre vers une position neutre, comme l’expliquent au Daily Express des spécialistes du sommeil de la société Opera Beds.Cette position peut être obtenue en utilisant des oreillers aux deux extrémités du lit. Elle permet entre autres de soulager l’enflure autour des articulations, ce qui limite les risques d’arthrite. Les ronflements sont aussi limités grâce à l’inclinaison de la tête.Les personnes souffrant d’apnée du sommeil peuvent également utiliser cette position, puisqu’elle empêche la langue de retomber dans la gorge et de bloquer les voies respiratoires.La NASA et le sommeilLa NASA mène des expérimentations autour du sommeil et des positions couchées depuis de nombreuses années. En 2018, l’agence spatiale américaine avait par exemple proposé plus de 15.000 dollars à toute personne pouvant rester couchée dans un lit pendant 70 jours. Une expérience visant à analyser les effets de l’apesanteur sur le corps humain.Fin 2020, des astronautes arrivant dans la Station spatiale internationale (ISS) avaient également dû faire face à des problèmes de couchage. À défaut d’avoir assez de lits pour tout le monde, l’un des nouveaux venus avait dû passer sa première nuit "dehors", c’est-à-dire dans la capsule Crew Dragon qui l’avait transporté depuis la Terre.

