Un parachutiste russe filme son combat de tranchée contre des Ukrainiens - vidéo

Le ministère russe de la Défense a mis en ligne une séquence d'un combat mené contre un groupe de militaires ukrainiens dans une forêt. Immersion dans les... 10.05.2023, Sputnik Afrique

Une unité de parachutistes russes a repéré des soldats ukrainiens et leur a livré bataille avant de remporter la victoire. Une vidéo, diffusée par le ministère russe de la Défense, montre de près un échange de tirs survenu au cours de l’affrontement.La séquence relate le combat vu par les yeux d’un parachutiste russe. Il ouvre le feu avec une mitrailleuse sur les Ukrainiens depuis des tranchées et un blindage. On le voit recourir à la tactique de brusque changement de position dans la tranchée pour embrouiller l’ennemi et l’attaquer à nouveau depuis un autre endroit. Sa caméra a également saisi quelques grenades à main prêtes à l’emploi.Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré début mai qu’en avril, l’armée ukrainienne avait perdu plus de 15.000 personnes malgré une aide militaire sans précédent de la part des pays occidentaux.

