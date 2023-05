https://fr.sputniknews.africa/20230510/potentiel-defaut-sur-la-dette-publique-us-ce-serait-une-catastrophe-selon-biden-1059162907.html

Potentiel défaut sur la dette publique US: "ce serait une catastrophe", selon Biden

Potentiel défaut sur la dette publique US: "ce serait une catastrophe", selon Biden

Joe Biden a repoussé l'idée d'un défaut de paiement des États-Unis à la suite d'une réunion avec les principaux dirigeants du Congrès sur le relèvement du... 10.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-10T14:56+0200

2023-05-10T14:56+0200

2023-05-10T14:56+0200

international

états-unis

joe biden

kevin mccarthy

janet yellen

défaut de paiement

catastrophe

dette publique américaine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/03/1044369816_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_954a09067061d2d59967d3873fa29d6f.jpg

À la sortie d’une réunion avec de hauts dirigeants du Congrès sur la menace d’un défaut de paiement, Joe Biden a commenté les propos du président de la Chambre des représentants. Celui admettait l’impossibilité pour les États-Unis d’honorer leurs obligations.M.Biden a déclaré à la presse qu'il "avait clairement indiqué" lors de la réunion "que le défaut n'est pas une option", ajoutant qu'il était "absolument certain" que les États-Unis pourraient éviter de manquer à leurs obligations, car un "nombre écrasant de membres du Congrès sait que ce serait une catastrophe".Les Républicains, emmenés par le président de la Chambre Kevin McCarthy, exigent de profondes réductions des dépenses et des changements de politique en échange d’un relèvement du plafond de la dette. Ce plan, voté par la Chambre à majorité républicaine, doit désormais passer par le Sénat, à majorité démocrate.Des membres de l’administration américaine ont déclaré à maintes reprises, ces derniers temps, qu’un potentiel défaut de paiement serait une catastrophe.Une dette de 31.400 milliards de dollarsLa secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen ne cesse de répéter que le refus du Congrès de relever le plafond de la dette publique conduira à un défaut et, par conséquent, à une catastrophe économique et financière.L’administration du Démocrate Joe Biden appelle le Congrès à relever le plafond établi par la législation à hauteur de 31.400 milliards de dollars.Les Républicains majoritaires à la Chambre des représentants sont traditionnellement sceptiques envers une hausse de la limite de la dette publique et prônent la réduction des dépenses d’État en tant que condition d’une hausse de la dette.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, joe biden, kevin mccarthy, janet yellen, défaut de paiement, catastrophe, dette publique américaine