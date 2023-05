https://fr.sputniknews.africa/20230510/les-americains-pourraient-utiliser-le-pakistan-pour-encercler-la-russie-explique-un-politologue-1059171899.html

Les Américains pourraient utiliser le Pakistan pour encercler la Russie, explique un politologue

Alors que le Pakistan est secoué par des vagues de manifestations après l’arrestation de l’ex-Premier ministre Imran Khan, le pays reste une pièce vitale dans le puzzle américain au Proche-Orient, explique à Sputnik Vladimir Sotnikov, chercheur à l’École des hautes études en sciences économiques de Moscou.Washington souhaiterait conserver son influence sur cette contrée qui partage une frontière avec l’Afghanistan. Le Pentagone craint notamment un rapprochement politique et militaire entre les autorités pakistanaises et les talibans, souligne le spécialiste.Le Pakistan a aussi un rôle à jouer dans la stratégie américaine contre la Russie, rappelle Vladimir Sotnikov. Washington aimerait ainsi voir le pays couper les ponts avec Moscou. Le scénario parfait pour la Maison-Blanche aboutirait à l’émergence d’un nouveau bloc en Asie, sur le modèle de l’AUKUS ou du Quad, qui ceinturerait la Russie et bouclerait le Pakistan dans la sphère d’influence américaine.Imran Khan, une épine dans le piedDans cette configuration, Imran Khan était un caillou dans la chaussure américaine. Ancien joueur de cricket, l’ex-Premier ministre ne dépendait initialement d'aucun parti et a souvent défié les cercles politiques traditionnels. Il a cherché à secouer l’hégémonie américaine pour trouver une troisième voie, en se rapprochant notamment de Moscou et en maintenant les bonnes relations historiques avec Pékin, rappelle Vladimir Sotnikov.Figure atypique, Imran Khan bénéficiait d’un soutien populaire important et les manifestations qui ont fait suite à son interpellation ne sont guère étonnantes, souligne encore le spécialiste en relations internationales.L’ancien Premier ministre a été arrêté ce 9 mai alors qu’il comparaissait devant un tribunal d’Islamabad. Il a été placé en détention provisoire pour huit jours et doit notamment répondre d’accusations de corruption.Son arrestation a jeté dans la rue des milliers de manifestants. Des heurts ont eu lieu avec les forces de l’ordre, coûtant la vie à six personnes.Imran Khan avait été destitué de ses fonctions en avril 2022, après une motion de censure de l’Assemblée nationale, dans un contexte de crise constitutionnelle.* Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

