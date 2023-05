https://fr.sputniknews.africa/20230510/la-date-du-lancement-commercial-de-la-5g-en-tunisie-annoncee-1059164165.html

La date du lancement commercial de la 5G en Tunisie annoncée

L’année 2024 marquera un pas dans la transformation numérique de la Tunisie. Selon le ministre des Technologies de la Communication, le réseau de la... 10.05.2023, Sputnik Afrique

Le lancement commercial de la technologie mobile de cinquième génération (5G) en Tunisie est prévu pour 2024, a révélé le 8 mai Nizar Ben Neji, ministre des Technologies de la Communication."Des expériences pilotes ont été menées dans ce sens avec les opérateurs de télécommunications. Le déploiement de cette technologie en Tunisie se fera progressivement et sera décliné selon les besoins des différents types d’usagers, dont les entreprises et les administrations", a dit le ministre lors du Sommet des TIC 2023 (ICT Summit 2023) organisé à Tunis.La feuille de route du déploiement de l’ultra haut débit en Tunisie est en cours d’élaboration et devrait être annoncée dans les semaines à venir.Le pays s’apprête à lancer la 5G sur trois fréquences: la bande 700 Mhz, la bande 3,5 Ghz (anciennement utilisée pour une technologie vétuste: le Wimax) et la 26 Ghz (pour des utilisations très limitées dans l’espace comme les centres des grandes villes et les espaces événementiels tels que les stades), selon Afrique ITNews.Aide chinoiseLa Chine reste le principal partenaire fournisseur de la logistique 5G. L’ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wan, a axé son intervention au sommet sur l’importance de la transformation numérique mondiale, modifiant les modes de production et s’imposant comme un nouveau moteur de développement et de croissance future.

