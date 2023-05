https://fr.sputniknews.africa/20230509/une-veuve-ecrit-un-livre-sur-le-deuil-apres-la-mort-de-son-mari-avant-detre-accusee-de-son-meurtre-1059147682.html

Une veuve écrit un livre sur le deuil après la mort de son mari… avant d’être accusée de son meurtre

Kouri Richins cachait bien son jeu. Cette veuve américaine a en effet écrit un livre sur le deuil à destination des plus jeunes, à la suite de la mort de son mari l’an dernier. Mais la voici désormais accusée d’avoir elle-même assassiné son époux, rapporte la chaîne de télévision KUTV.Cette mère de trois enfants a ainsi été interpellée et inculpée pour meurtre aggravé. Elle a empoisonné son conjoint avec du fentanyl, début 2022. À l’époque, l’autopsie avait dévoilé que le corps de la victime en contenait cinq fois plus que la dose létale. Kouri Richins avait expliqué avoir préparé pour son mari un cocktail Mule de Moscou, peu avant qu’il ne soit découvert mort.De récentes investigations ont permis d’identifier une connaissance de Kouri Richins, faisant l’objet de plusieurs chefs d’accusation pour possession et vente de drogues. L’auteur pour enfants lui a demandé de lui fournir du fentanyl.Un livre pour enfantsIronie macabre: Kouri Richins avait écrit un livre après le décès de son mari. Intitulé Es-tu avec moi?, il était censé aider les plus jeunes à faire face à la mort d’un être cher. Une production qui avait valu à son auteur des invitations sur les chaînes de télévision locale.Le livre contient en outre une dédicace "à mon incroyable mari et à un père merveilleux".

