Un Russe tué dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza

Un Russe tué dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza

Un médecin ayant la citoyenneté russe, sa femme et son enfant ont été tués dans une frappe aérienne lancée par Israël ce mardi matin sur la bande de Gaza. 09.05.2023

Un citoyen russe, du nom de Jamal Abu Khaswan, a été tué lors de frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza réalisées mardi avant l'aube, a appris Sputnik auprès du ministère de la Santé de la Palestine. La mission diplomatique russe à Ramallah a plus tard confirmé cette information.D'après un voisin et ami de la victime, également citoyen russe, "un missile a frappé l'appartement où vivait Abu Khaswan, ce qui a entraîné sa mort avec celle de sa femme et son fils".Dans la bande de Gaza, le Russe était à la tête d'un établissement médical spécialisé en physiothérapie et en médecine physique.D'après le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé, les frappes de mardi ont tué douze personnes et blessé 20 autres.Les frappes du TsahalLes frappes aériennes ont commencé peu après 02H00 (23H00 GMT) et se sont poursuivies pendant près de deux heures, selon les journalistes de l'AFP à Gaza. L'armée israélienne a annoncé de son côté avoir mené des frappes sur des "cibles du Djihad islamique*" dans la bande de Gaza.Les attaques surviennent moins d'une semaine après l'annonce d'une trêve obtenue à la suite d'une médiation égyptienne au terme d'une nouvelle escalade de violences de moins de 48 heures entre l'armée israélienne et le Djihad islamique. Elle faisait suite à la mort dans une prison israélienne d'un responsable de ce mouvement en grève de la faim pendant près de trois mois, rappelle l'agence.Depuis le début de l'année, au moins 120 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.*Organisation terroriste interdite en Russie

