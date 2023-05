https://fr.sputniknews.africa/20230509/un-fabricant-militaire-allemand-veut-installer-des-usines-en-ukraine-1059147022.html

Un fabricant militaire allemand veut installer des usines en Ukraine

Un fabricant militaire allemand veut installer des usines en Ukraine

Le géant militaire allemand Rheinmetall est en train de mener des négociations pour construire des usines de chars, de munitions et de systèmes antiaériens en... 09.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-09T20:42+0200

2023-05-09T20:42+0200

2023-05-09T20:42+0200

international

ukraine

char

armements

usine

rheinmetall

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104272/74/1042727474_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_783689d20bfccaa3e1e4e3567904b544.jpg

Toujours plus loin. Déjà en première ligne pour livrer des armes à Kiev, l’Allemagne songe désormais à en produire à même le sol ukrainien. C’est en tout cas le souhait de l'allemand Rheinmetall, qui est en discussion avec les autorités ukrainiennes, rapporte Die Welt.Le groupe s’est dit prêt à fabriquer des chars, des munitions et des systèmes de défense aérienne, soit directement sur le territoire ukrainien, soit en passant par des coentreprises avec des sociétés locales. Armin Papperger, patron de Rheinmetall en a exprimé le désir, lors d’une assemblée générale virtuelle.Ces investissements pourraient permettre au pays de sortir de l’ère des technologies soviétiques et de s’aligner sur les standards militaires de l’Otan, avance Die Welt.Usine de charsCe n’est pas la première fois que Rheinmetall fait ainsi part de sa volonté d’ouvrir des succursales en Ukraine. Début mars, le groupe allemand avait déjà affirmé vouloir y produire des chars Panther. Une usine à 200 millions d’euros, capable de fabriquer 400 blindés par an pourrait notamment voir le jour, avait assuré Armin Papperger au Spiegel.L’homme d’affaires s’était justifié en calculant que les livraisons allemandes à Kiev ne pourraient jamais combler ses besoins en armement.Côté sécurité, Armin Papperger ne semble cependant pas inquiet, expliquant que la défense anti-aérienne ukrainienne pourrait "protéger l’usine des raids russes". Récemment, des fuites du Pentagone avaient pourtant souligné que cette même défense antiaérienne était aux abois et ne possédait plus les stocks de missiles nécessaires.D’autres alliés occidentaux songent à fabriquer des armes directement en Ukraine. Le Royaume-Uni paraît aussi vouloir se lancer dans cette voie, via des coentreprises, rapportait mi-décembre le Telegraph.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, char, armements, usine, rheinmetall