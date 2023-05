https://fr.sputniknews.africa/20230509/les-nazis-ont-ete-condamnes-a-nuremberg-mais-la-denazification-se-poursuit-pour-un-historien-1059067534.html

Les nazis ont été condamnés à Nuremberg, mais la dénazification se poursuit, pour un historien

Les nazis ont été condamnés à Nuremberg, mais la dénazification se poursuit, pour un historien

La contribution de l'Union soviétique à la victoire sur l'Allemagne nazie, qui s'est rendue en mai 1945, est difficile à surestimer, affirme à L’Afrique en... 09.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-09T12:00+0200

2023-05-09T12:00+0200

2023-05-09T12:00+0200

afrique en marche

victoire

soviétique

nazisme

conflit ukrainien

podcasts

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/05/1059067272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca39c0a6a05a00bbfeab65bf283356a5.jpg

Les nazis ont été condamnés à Nuremberg, mais la dénazification se poursuit, pour un historien La contribution de l'Union soviétique à la victoire sur l'Allemagne nazie, qui s'est rendue en mai 1945, est difficile à surestimer, affirme à L’Afrique en marche Belaïd Abane, politologue et historien. Aujourd'hui, cependant, certaines semblent avoir oublié les leçons du passé ou choisissent de les ignorer.

Nombreux sont les historiens militaires russes qui affirment que l’armée allemande a été défaite à Stalingrad (août 1942- février 1943), lors de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Et pour cause, selon eux, depuis cette bataille, la Wehrmacht avait perdu toute capacité de nouvelles initiatives stratégiques et s’est mise à se replier jusqu’à Berlin.Au procès de Nuremberg, "ce sont les lampistes du régime nazi qui ont été condamnés et exécutés", affirme le Pr Abane, expliquant que, cependant, "les gros poissons, qui étaient la cheville ouvrière de la montée du Parti national socialiste, c’est-à-dire les créateurs du régime nazi, eux ont échappé à la justice à commencer par le ministre des Finances d’Adolf Hitler, Hjalmar Schacht, la principale courroie de transmission des banquiers de Wall Street et de la City de Londres, en Allemagne. Ces financiers anglo-saxons qui ont généreusement financé la montée d’Hitler et du parti nazi jusqu’à leur accession au pouvoir, puis le réarmement massif de l’armée allemande".Enfin, le Pr Belaïd Abane indique qu’"au-delà de son aspect régional européen, le danger de la situation en Ukraine tient au fait que les conditions économiques, financières et politiques mondiales qui l’entourent ressemblent beaucoup dans leurs dynamiques à celles qui ont présidé l’arrivée des Nazis au pouvoir et au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. L’explosion des dépenses militaires mondiales en 2022 est un signe qui ne trompe pas qu’il faudrait prendre très au sérieux et faire en sorte d’éviter à l’humanité l’abîme d’un autre conflit mondial".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

victoire, soviétique, nazisme, conflit ukrainien, podcasts, аудио