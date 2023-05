https://fr.sputniknews.africa/20230509/la-foule-empeche-lambassadeur-russe-de-fleurir-les-tombes-des-soldats-sovietiques-en-pologne-1059141669.html

La foule empêche l’ambassadeur russe de fleurir les tombes des soldats soviétiques en Pologne

La foule empêche l’ambassadeur russe de fleurir les tombes des soldats soviétiques en Pologne

De nombreuses personnes agressives ont empêché l’ambassadeur russe en Pologne de se rendre au cimetière mémorial de Varsovie pour y déposer des fleurs à... 09.05.2023, Sputnik Afrique

La foule a bloqué l’accès du cimetière commémoratif de Varsovie à l’ambassadeur russe en Pologne, Sergueï Andreïev. Il venait y déposer des fleurs à l’occasion du Jour de la Victoire.Les personnes présentes ont exigé que le diplomate retire le ruban de Saint-Georges de sa veste. En raison des comportements agressifs, l'ambassadeur n'a pas pu déposer une gerbe au mémorial des soldats soviétiques et a dû quitter les lieux.M.Andreïev a déclaré à Sputnik qu'il s’en était sorti sain et sauf.Le chef de la mission russe a qualifié la situation de scandaleuse et de violation de l'ordre public.Selon M. Andreïev, il a demandé à un officier de police supérieur si ce qui se passait était conforme à la lettre de la loi."Il a expliqué qu'il s'agissait d'un événement officiel sanctionné par la mairie. Il nous a priés de nous retirer et de revenir un autre jour."Pas d’impact sur le moral des diplomatesDans le même temps, M. Andreïev a souligné que cet épisode désagréable "ne fera pas chanceler les diplomates russes".Il y a tout juste un an, M.Andreïev avait été aspergé d’un liquide rouge alors qu’il se rendait au cimetière de Varsovie pour rendre hommage aux soldats soviétiques morts au cours de la Grande Guerre patriotique.

