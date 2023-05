https://fr.sputniknews.africa/20230509/ifrikya-fm-un-nouveau-ne-dans-le-paysage-mediatique-algerien-1059135132.html

Une nouvelle station de radio dédiée "aux questions africaines" lancée en Algérie

"Ifrikya FM", une nouvelle station de radio qui diffusera ses programmes en direction de tous les pays africains, a été lancée mercredi soir, renforçant ainsi... 09.05.2023, Sputnik Afrique

Cette nouvelle station de radio a été lancée à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse lors d’une cérémonie rehaussée de la présence de membres du gouvernement et de directeurs d’établissements médiatiques.Concernant "Ifrikya FM", M. Bouslimani a indiqué que cette station radio "partagera toutes les questions avec les Africains, notamment dans les domaines politique, sportif et culturel".Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi s’est félicité du lancement de cette nouvelle station radio à dimension africaine, affirmant que "la diplomatie religieuse algérienne est présente dans la profondeur africaine à travers les tarikas Tidjaniya et Kadirya, et les nombreux érudits algériens en Afrique".Il a évoqué, en outre, "la contribution de l’Algérie à la réalisation de mosquées et d’écoles coraniques dans de nombreux pays africains ".Pour sa part, le directeur d’Ifrikya FM, Mohamed Sayem a affirmé que "ce nouveau-né sera la voix de l’Afrique par excellence".

Algérie Presse Service (APS)

