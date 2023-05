https://fr.sputniknews.africa/20230508/lonu-alerte-sur-une-situation-alimentaire-aggravee-en-republique-centrafricaine-1059124104.html

L'Onu alerte sur une situation alimentaire aggravée en République centrafricaine

L'Onu alerte sur une situation alimentaire aggravée en République centrafricaine

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’Onu (OCHA) a alerté sur une hausse dangereuse de l'insécurité alimentaire en République... 08.05.2023, Sputnik Afrique

En raison de la crise au Soudan, l’insécurité alimentaire devrait atteindre un niveau critique d’ici la fin de l'été en République centrafricaine (RCA), si une réponse adéquate n’est pas apportée, se sont alarmées lundi 8 mai les Nations Unies. En raison de l’insécurité qui règne le long de la frontière, les échanges entre le Soudan et la RCA ont été fortement perturbés, ce qui a entraîné une forte augmentation des prix des produits de première nécessité, a relevé l’agence onusienne, notant que le Soudan approvisionne plusieurs villes de la RCA, particulièrement Birao (dans la Préfecture de la Vakaga) et Ndélé (dans celle de Bamingui-Bangoran).Selon l’Aperçu des besoins humanitaires pour 2023 publié en novembre 2022, environ 120.000 personnes sont en demande d'aide et de protection dans le nord de la République centrafricaine. L’OCHA tire la sonnette d'alarme d'autant plus que les localités frontalières se trouvent généralement dans une région inondable. Et avec l’arrivée de la saison des pluies dans le courant de ce mois, l’accès en sera très limité. L’agence onusienne a également indiqué que la communauté humanitaire travaillait d’arrache-pied pour s'assurer que les personnes dans le besoin reçoivent l’aide nécessaire en temps opportun, notamment en adaptant les dispositions logistiques.

