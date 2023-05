https://fr.sputniknews.africa/20230508/le-mozambique-lance-un-projet-de-retention-deau-pour-faire-face-aux-inondations-1059111729.html

Le Mozambique lance un projet de rétention d’eau pour faire face aux inondations

Ce projet, qui bénéficie d’un financement des Pays-Bas et de la Banque mondiale, portera sur la construction d’environ 100 hectares de bassin de rétention d’eau au littoral de Beira, a déclaré M. Mesquita en marge d’une visite dans cette ville fragilisée par les tempêtes tropicales et les inondations.Il a ajouté que le gouvernement envisage également la construction de stations de contrôle des déversements équipées de vannes, la restauration du cordon des dunes qui protège la ville, la protection des sections côtières par des rochers, la construction d’un mur de protection en béton et le renforcement de l’ancien mur.Le projet, qui bénéficiera à d’autres villes de la province de Sofala, permettra aussi de mettre en place un système d’alerte précoce pour la gestion des catastrophes, ainsi que renforcer les capacités institutionnelles pour l’exploitation et l’entretien des futures infrastructures, a souligné le ministre.Notant que la livraison du projet est prévue 18 mois après le lancement des travaux, il a signalé que les nouvelles structures permettront d’améliorer les conditions de santé publique et environnementale à Beira.Le Mozambique fait face chaque année à des inondations dévastatrices causées par le passage des tempêtes tropicales. Selon l'ONG ForAfrika, des milliers de personnes dans la province mozambicaine de Sofala ont été déplacées en mars dernier à cause de la dévastation provoquée par le cyclone Freddy.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

