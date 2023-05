https://fr.sputniknews.africa/20230508/le-8-mai-1945-en-algerie-lun-des-massacres-coloniaux-les-plus-meurtriers-et-sauvages-1059063492.html

Le 8 mai 1945 en Algérie: l'un des massacres coloniaux "les plus meurtriers et sauvages"

Le 8 mai 1945 en Algérie: l'un des massacres coloniaux "les plus meurtriers et sauvages"

Lors des massacres du 8 mai 1945 en Algérie, il "y a eu environ 50.000 morts, dans la mesure où toutes les victimes n'ont pas été déclarées, parce que les... 08.05.2023, Sputnik Afrique

Le 8 mai 1945 en Algérie: l'un des massacres coloniaux «les plus meurtriers et sauvages» Lors des massacres du 8 mai 1945 en Algérie, il «y a eu environ 50.000 morts, dans la mesure où toutes les victimes n'ont pas été déclarées, parce que les familles craignaient les représailles des autorités coloniales», affirme à L’Afrique en marche Belaïd Abane, politologue et historien du Mouvement national et de la Révolution algérienne.

Pour la majorité des révolutionnaires, la guerre d’Algérie du 1er novembre 1954 est née le 8 mai 1945 à Sétif, Kherrata et Guelma. Ce jour-là, on fêtait la victoire alliée contre le nazisme à laquelle les Algériens avaient fortement participé. La répression par l’armée coloniale des manifestations organisées à cette occasion a fait des dizaines de milliers de victimes. Après cela, la lutte armée a commencé à apparaître comme le seul et unique moyen pour reconquérir l’indépendance du pays.Et de souligner qu’"évidemment, personne ne les a crus! Pourquoi? Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y a eu deux rapports d’enquêtes crédibles fournis par les services de sécurité français en Algérie, mais qui ont été étouffés sur ordre du général de Gaulle qui a ordonné l’arrêt immédiat des enquêtes".Dans le même sens, le Pr Abane rappelle à L’Afrique en marche que la célèbre historienne de la colonisation française en Algérie Annie Rey-Goldzeiguer, qui a consulté ces deux rapports, avait déclaré que ce sont "les plus horribles et plus assassins qu’elle avait eu à consulter au cours de sa carrière".Enfin, Belaïd Abane estime qu’il "y a eu environ 50.000 morts dans la mesure où toutes les victimes n'ont pas été déclarées parce que les familles craignaient des représailles. Il y avait des morts partout, à tel point que le gouverneur général de l’Algérie à l'époque, le socialiste Yves Jean-Joseph Chataigneau, craignant la visite du ministre français de l'Intérieur, Adrien Tixier, qui devait venir à Alger, a ordonné qu'on fasse brûler les corps de manière industrielle dans un four de la ville d'Héliopolis, dans l’est de l’Algérie".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

