L’armée russe désactive des HIMARS à l’aide d’une arme spéciale, les États-Unis perplexes

L’armée russe désactive des HIMARS à l’aide d’une arme spéciale, les États-Unis perplexes

Washington et ses alliés sont déconcertés par le moyen qu’a trouvé l’armée russe de mettre hors service des systèmes HIMARS, notamment des brouilleurs... 08.05.2023, Sputnik Afrique

La Russie déjoue de plus en plus fréquemment les attaques des systèmes de lance-roquettes multiples M142 HIMARS de production américaine sur le champ de bataille en Ukraine, indique CNN.L’engin devient de moins en moins efficace en raison du brouillage radio intense généré par les militaires russes, ont déclaré à la chaîne de télévision cinq sources américaines, britanniques et ukrainiennes.Selon ces dernières, l’armée russe utilise des brouilleurs électroniques pour désactiver le système de ciblage guidé par GPS des systèmes HIMARS. Par conséquent, les projectiles manquent leurs cibles.Le brouillage GPS peut affecter aussi d'autres munitions américaines "intelligentes", par exemple les obus d'artillerie Excalibur à guidage de précision, tirés par des obusiers, tout comme les bombes appelées JDAM, larguées par des avions. Un document divulgué du Pentagone décrivait le JDAM comme particulièrement sensible aux perturbations.Un système de défense russe efficaceDe son côté, la Défense russe relaie quotidiennement le bilan des armes ukrainiennes et occidentales détruites lors de l'opération militaire spéciale. Y figurent régulièrement des roquettes interceptées de HIMARS. Parmi les systèmes antiaériens capables d’assurer cette tâche se trouve le Pantsir-S.

