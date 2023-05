https://fr.sputniknews.africa/20230508/exporter-du-the-vers-la-chine-le-kenya-met-le-cap-sur-un-projet-ambitieux--1059120342.html

Exporter du thé vers la Chine: le Kenya met le cap sur un projet ambitieux

Exporter du thé vers la Chine: le Kenya met le cap sur un projet ambitieux

Le plus grand exportateur de thé au monde, le Kenya, envisage d’augmenter ses livraisons en direction de la Chine, qui est le plus important producteur de thé... 08.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-08T16:28+0200

2023-05-08T16:28+0200

2023-05-08T16:28+0200

afrique subsaharienne

kenya

chine

thé

exportations

production

production agricole

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/10/1044780380_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_8a7d1e91204e27e360ca74315ef95f4c.jpg

Du thé kenyan noir exporté en Chine? Le pays africain "peut facilement répondre aux besoins en thé immédiats et à venir de la Chine", a déclaré Peris Mudida, chef de la direction du thé au sein du ministère kenyan de l’Agriculture, relayé par Xinhua.Le thé représente environ 23% du total des recettes extérieures du Kenya, selon les statistiques. Le pays en produit plus de 450 millions de kg par an.Actuellement, la Chine ne représente pas un marché important pour le Kenya. Selon les derniers chiffres accessibles, en février il a exporté 64.000 kilos du thé vers ce pays asiatique. Les destinations les plus importantes sont le Pakistan (8,2 millions de kilos), l’Égypte (4 millions) et le Royaume-Uni (3,7 millions).Du plus grand exportateur au plus grand producteurD’après le comité international du thé ITC, le Kenya est devenu en 2021 le plus important exportateur du thé dans le monde (558 millions de kilos) en dépassant la Chine. Le pays asiatique a été le deuxième (369 millions de kilos), suivi par le Sri Lanka (282 millions de kilos).Pourtant, l’Empire du Milieu reste le plus grand producteur du thé (3 millions de tonnes en 2021), tandis que le Kenya occupe dans ce classement la troisième place (537 millions de kilos) après l’Inde (1,3 million de tonnes).

afrique subsaharienne

kenya

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, kenya, chine, thé, exportations, production, production agricole