Tebboune annonce la construction d’infrastructures sociales au Mali et au Niger

Une agence algérienne construira une école, un dispensaire et un puits à eau potable au Mali, tout comme un lycée et une mosquée au Niger, a annoncé... 07.05.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie donnera le coup d'envoi de ses premiers projets de développement en Afrique dans un mois, a annoncé son Président, Abdelmadjid Tebboune, dont le discours a été relayé le 6 mai par la télévision publique.Au Mali, la construction d’un dispensaire et celle d’une école seront lancées, ainsi que le forage d’un puits pour assurer un approvisionnement en eau potable à Kidal, a précisé le chef d’État.C’est notamment l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement qui s’en chargera, tout comme pour d’autres missions prévues.L’institution envisage également d’édifier un lycée au Niger et d’y parachever une mosquée, "à la demande de la population locale", a précisé M.Tebboune.Quels objectifs?Et d’ajouter que "de tels projets constitueront une opportunité pour les médecins algériens de se déployer en Afrique plutôt que de se diriger vers l’Europe".Cette agence algérienne a été créée en 2020. Elle est censée participer à des programmes de collaboration transnationale dans les domaines économique, social, humanitaire, culturel, éducatif, scientifique et technique. L’institution a reçu un milliard de dollars pour financer des projets dans les pays africains qui s’y intéressent.

