La RDC décrète un deuil national après des inondations meurtrières

2023-05-07T16:49+0200

2023-05-07T16:49+0200

2023-05-07T17:04+0200

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a décrété l'organisation d'un deuil national lundi 8 mai, dans tout le pays, à la suite du décès de plusieurs dizaines de personnes dans des inondations à Kalehe (Sud-Kivu), indique un responsable de l'exécutif.Rapportant le compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya a indiqué, le 6 mai, que les drapeaux seraient en berne "en mémoire des compatriotes décédés à cause de ces inondations".Une équipe du gouvernement central est dépêchée au Sud-Kivu pour appuyer les autorités provinciales dans la gestion de cette catastrophe, a ajouté Patrick Muyaya.Inondations en RDC et au RwandaLes inondations et glissements de terrains provoqués par de fortes pluies jeudi dans le Sud-Kivu, dans l'est de la RDC, ont fait au moins 200 morts, selon Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe dans lequel se trouvent les villages touchés.Au Rwanda voisin, au moins 131 personnes ont été tuées et 94 autres blessées à cause des inondations et des glissements de terrain. Plus de 9.000 personnes ont été déplacées dans différentes provinces de l'ouest, du nord et du sud, a déclaré ce dimanche 7 mai la ministre chargée de la Gestion des situations d'urgence, Marie Solange Kayisire.Le gouvernement a fait distribuer de l'aide à de nombreuses personnes déplacées, notamment des aliments et d'autres produits de première nécessité, a-t-elle souligné, lors d'une conférence de presse à Kigali, capitale du Rwanda.La ministre rwandaise a également fait état de plus de 5.550 maisons et 50 écoles détruites par les catastrophes, outre des infrastructures et des cultures.

