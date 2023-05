https://fr.sputniknews.africa/20230507/fusillade-dans-un-centre-commercial-au-texas-huit-personnes-tuees-1059090949.html

Fusillade dans un centre commercial au Texas: huit personnes tuées

Huit personnes ont été tuées et sept autres ont été blessées dans une fusillade survenue le 6 mai dans un centre commercial de l'État du Texas (Sud des... 07.05.2023, Sputnik Afrique

Un homme armé habillé en noir est sorti de sa voiture et a commencé à tirer sur des personnes dans un centre commercial au Texas, indiquent les autorités, ajoutant que l''assaillant a été tué par un agent de police au cours de l'échange de tirs.Les fusillades restent un fléau récurrent en Amérique, faisant de nombreuses victimes dans un pays où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution. Selon les observateurs, la criminalité par armes à feu est en augmentation dans les grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou San Francisco.Face à la recrudescence de la violence armée, le Président américain Joe Biden avait, à maintes reprises, exhorté le Congrès à agir contre ce fléau, soulignant qu'il est temps de procéder à des réformes de la législation sur les armes à feu. Il évoque notamment l'exigence de la vérification des antécédents de toutes les ventes d'armes à feu, ainsi que l'interdiction des armes d'assaut et des chargeurs de grande capacité.

