Découverte d’une lettre unique de Napoléon ordonnant l'invasion de l'Égypte

Une rare lettre rédigée par Napoléon Bonaparte et ordonnant l’invasion de l’Égypte le 4 mai 1798 a été révélée par le chercheur égyptien Hossam Hariri, relate la chaîne Al-Arabiya.Le document est adressé à l’un de ses généraux, Desaix, et évoque la "campagne d’Égypte" qui a eu lieu entre 1798 et 1801.Selon le chercheur, Bonaparte a ordonné au général de préparer des armes, des munitions, des frégates et de faire voile sur l’Égypte.D’après le média, le texte représente une sorte de plan de bataille détaillé, où l’itinéraire à prendre a aussi été minutieusement prévu.Ainsi, le général Desaix, d’après cet ordre, a dû passer le long des côtes de Naples, puis à travers un détroit près de l’île de Syracuse, où le futur l’Empereur avait prévu de rejoindre son armée. En outre, celui-ci avait demandé à ce que le corps expéditionnaire soit accompagné de quatre frégates armées de 24 canons, au cas où les Anglais les croiseraient.Un autre document retrouvéHossam Hariri a aussi découvert un autre document relatif aux tentatives des Français de gagner la sympathie des populations locales. Le général Jacques Menou, l’un des chefs de la campagne de France, en a été chargé le 6 octobre 1800. Dans son discours, destiné au peuple égyptien et écrit en langue arabe, il invitait les Égyptiens à ne pas prendre les armes contre l’armée française et menaçait de représailles ceux qui le feraient.

