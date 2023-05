https://fr.sputniknews.africa/20230507/cet-asteroide-proche-de-la-terre-pourrait-etre-un-morceau-de-la-lune-1059105246.html

Cet astéroïde proche de la Terre pourrait être un morceau de la Lune

Cet astéroïde proche de la Terre pourrait être un morceau de la Lune

Il reflète la lumière et regorge de minéraux présents sur la Lune. De plus, ce petit astéroïde, d’une cinquantaine de mètres, évolue sur une orbite proche de... 07.05.2023, Sputnik Afrique

Gravitant autour de la Terre, un astéroïde est suspecté d’être un débris lunaire par des chercheurs qui ont publié une nouvelle étude sur le site Universe Today.Il reflète aussi la lumière, grâce aux silicates présents en abondance sur l’astre d’argent. Découvert en 2016, ce corps céleste est lui aussi constitué de roches, de métaux et de glaces.D’un diamètre de près d’une cinquantaine de mètres, Kamo'oalewa est situé à 150.000 kilomètres de la Terre et à 234.000 kilomètres de la Lune.Ce n’est pas seulement sa composition qui suggère cette hypothèse sur son origine, mais c’est également son orbite qui ne correspond pas à la trajectoire classique des astéroïdes terrestres, lesquels proviennent ordinairement d’une zone située entre Jupiter et Mars.Quasi-satellite terrestreD’après eux, ce morceau aurait pu s’être détaché suite "à un impact météoritique sur la surface lunaire".Cependant, il est impossible de le désigner comme un vrai satellite terrestre, car son orbite est fortement elliptique. Les chercheurs les appellent des quasi-satellites parce que le Soleil exerce plus d'attraction sur eux que la Terre.Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé une simulation électronique d’éjection de particules lunaires résultant de collisions. La majorité a suivi une orbite autour de la Terre, mais certains sont passés sur une trajectoire similaire à celle de Kamo'oalewa.Si les chercheurs arrivent à prouver qu’il représente un fragment de la Lune, cela pourrait ouvrir des possibilités insolites. La première serait de l’utiliser en tant qu'échantillon de matériel lunaire ancien, avancent-ils.

