Bientôt la reprise des vols directs entre la Russie et la Tanzanie?

2023-05-07T20:45+0200

La Russie et la Tanzanie sont sur le point de signer un accord sur la reprise des vols directs entre elles, a déclaré Andreï Avetissian, ambassadeur russe en Tanzanie, au journal local The Citizen.Les liaisons devraient débuter par un vol charter avant de mettre en place des vols commerciaux réguliers, selon le diplomate.Une rupture causée par le coronavirusLa Tanzanie a longtemps figuré parmi les destinations touristiques les plus populaires pour les touristes russes, principalement attirés par l'île de Zanzibar, a rappelé M.Avetissian.Les touristes russes qui souhaitent se rendre en Tanzanie doivent actuellement changer d'avion pour passer par l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, la Turquie ou Oman.Le nombre de touristes russes en forte baisseJusqu'à 85.000 touristes russes ont visité la Tanzanie en 2021, selon les autorités tanzaniennes. Cependant, avec la propagation du Covid-19 en Afrique de l'Est, ce chiffre a considérablement diminué.Ainsi, selon les calculs du portail Statista, seuls 8.000 touristes russes se sont rendus dans le pays en 2022.

