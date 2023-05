https://fr.sputniknews.africa/20230506/un-sondage-montre-lattitude-des-maliens-envers-leur-president-goita-et-moscou-1059085663.html

Un sondage montre l’attitude des Maliens envers leur Président Goïta et Moscou

Une récente étude de la fondation allemande Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), appelée "le Mali-Mètre" a montré que les Maliens soutiennent dans l’ensemble le... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Plus de neuf Maliens sur dix ont confiance (69% très confiants et 22% plutôt confiants) en la Russie pour aider le Mali dans la lutte contre l’insécurité, selon les résultats d’une enquête d’opinion menée par la Fondation allemande Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).Dans la première région citée, plus de la moitié des habitants (57%) ont confiance en la Russie pour sortir le Mali de la crise sécuritaire contre 31% qui doutent.Rejetant la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à près de 72%, les Maliens voient ainsi d’un bon œil l’aide de la Russie apportée à Bamako.En 2021, ce dernier avait rompu une alliance de longue date avec la France et s’est tourné vers la Russie. L’armée malienne a reçu plusieurs livraisons d’équipements militaires russes qui lui permettent de lutter efficacement contre l’insécurité et le djihadisme.Soutien apporté au Président Goïta et à sa politique de sécuritéPlus de neuf Maliens sur dix sont aussi satisfaits par les autorités du pays et le Président de la transition Assimi Goïta, qui considèrent Moscou comme leur partenaire stratégique.Selon le sondage, 84% des personnes se disent très satisfaites et 14% plutôt satisfaites par le Président Goïta. La plupart des interrogés se déclarent aussi très satisfaits (59%) et 33% plutôt satisfaits par le gouvernement de la transition. Aussi, deux Maliens sur trois sont-ils satisfaits (27% très satisfaits et 41% plutôt satisfaits) du Conseil national de la transition, selon le sondage.Le niveau d’insécurité a-t-il évolué dans les régions?Selon le Mali-Mètre, dans la grande majorité de ces régions, le niveau d’insécurité a diminué au cours des trois derniers mois.Trois quarts des Maliens affirment se sentir en sécurité en sortant seuls la nuit (27% très en sécurité et 49% en sécurité) contre 22%.D’après l’enquête le niveau d’insécurité a diminué dans les régions de Mopti (84% des sondés), de Tombouctou (88%), de Kayes (78%), Ségou (77%), Gao (73%), Ménaka (74%). Il en est de même pour plus de la moitié des populations des régions de Koulikoro (56%), Sikasso (59%). Dans la capitale, 65% de la population pensent que le niveau d’insécurité a diminué.Par contre, 21% des Bamakois pensent que l’insécurité a augmenté dans la métropole au cours des trois derniers mois. Quant aux habitants des régions de Kidal et Taoudéni, 63% et 51% d’entre eux estiment que le niveau de sécurité est resté au même niveau.Le sondage a été organisé du 11 au 23 février sur un échantillon de 2.295 personnes réparties entre Bamako et dix capitales régionales.Appelé "le Mali-Mètre", le sondage annuel se présente comme un instrument d’analyse qui a pour but de recueillir les opinions des Maliens et de les porter à la connaissance des décideurs politiques.

