Un drone aux capacités uniques inventé en Russie

Un drone aux capacités uniques inventé en Russie

Les ingénieurs russes ont mis au point un drone baptisé Begalet-Mirage à décollage et atterrissage verticaux, a annoncé le service de presse de l'Initiative technologique nationale (ITN) russe à Sputnik.L’engin est capable de voler jusqu'à 12 heures à une altitude de 8.000 mètres.Selon la source, l’engin, développé par l’entreprise Développements aérospatiaux BEGAK, n’a pas d’équivalent sur le marché.Ce type d'appareil est aujourd'hui très demandé sur le marché pour diverses tâches, a-t-il expliqué:Selon M.Begak, le temps de vol du drone équipé de moteurs électriques est d’environ 2h, soit près de 350 kilomètres.Il est prévu que dans une variante hybride l’appareil soit doté d'un moteur électrique et d'un moteur à combustion interne fonctionnant à l'essence. Et dans cette variante, l'autonomie de vol sera de 10 à 12 heures.Le système de propulsion se compose de deux moteurs. La solution sera commercialisée cet été. Selon lui, l'altitude de vol des drones classiques de cette taille ne dépasse pas 4 000 mètres et leur vitesse de vol est plus faible.

