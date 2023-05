Le Rwanda débloque près de 100 millions USD pour réparer les dégâts des inondations

https://fr.sputniknews.africa/20230506/le-rwanda-debloque-pres-de-100-millions-usd-pour-reparer-les-degats-des-inondations-1059088504.html

Le Rwanda a indiqué samedi prévoir d'affecter près de 100 millions de dollars pour réparer les infrastructures endommagées cette semaine par de fortes... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement rwandais a l'intention de débloquer 110 milliards de francs (98,5 millions de dollars) pour éliminer les séquelles des inondations importantes ayant tué 131 personnes et détruit des milliers de maisons cette semaine, a annoncé ce samedi 6 mai le ministre aux Infrastructures, Ernest Nsabimana.Le travail de reconstruction "a déjà commencé", a-t-il précisé.Inondations au Rwanda et en RDCPlus de 9.000 personnes n'ont plus de toit après des débordements de rivières ayant inondé des villages et coupé des routes, selon les autorités. Quelque 50 écoles ont été détruites. Les infrastructures affectées comprennent aussi des routes, des ponts, des stations d'épuration et le réseau électrique.Les inondations ont aussi provoqué la mort de plus de 170 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) voisine du Rwanda.Selon des experts, les intempéries extrêmes sont de plus en plus fréquentes dans la région en raison du changement climatique.Le Secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, en évoquant des "inondations catastrophiques" au Rwanda et en RDC, a souligné ce samedi 6 mai lors d'une visite au Burundi qu'il s'agissait "d'une nouvelle illustration d'une accélération du changement climatique et de ses conséquences dramatiques pour des pays qui ne sont pas en cause dans le réchauffement mondial" de la planète.

