Le renseignement militaire congolais arrête des trafiquants d’or, dont des agents de l’État

Les autorités congolaises ont arrêté 25 personnes soupçonnées de trafic illicite d’or vers les pays voisins. Parmi eux se trouvent des agents de l’État... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Le renseignement militaire congolais DEMIAP a annoncé le démantèlement d’un important réseau de trafiquants d’or dans la province du Sud-Kivu, dans l’est du pays.25 individus, congolais et d’autres nationalités, ont été interpellés le 1er mai à Bukavu dans le Sud-Kivu. Selon Actualité.cd, parmi eux se trouvent des responsables des services spécialisés présents à la frontière comme la Direction générale de migration (DGM) et des officiers militaires et des membres de l’Agence nationale de renseignements (ANR), ainsi qu’un membre du cabinet du gouverneur du Sud-Kivu."Grand combat"Plus de 26 kilos d’or, soit l'équivalent d'environ une année d'exploitation dans la province, ont été interceptés. D’importantes sommes d'argent en francs congolais, en shillings ougandais, en francs rwandais ou encore en dollars ont également été saisies lors de l’opération.Le 5 mai, les interpellés ont été présentés au siège de la DEMIAP à Kinshasa devant les journalistes et trois membres du gouvernement."Il s’agit d’un grand combat, une grande guerre parallèle à la guerre qui se passe dans l’est de notre pays. Ce sont ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d’insécurité dans l’est de notre pays", a commenté Nicolas Kazadi, le ministre congolais des Finances.

