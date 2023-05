https://fr.sputniknews.africa/20230506/au-soudan-une-attaque-aurait-vise-lambassadeur-turc-ankara-reagit-1059085971.html

Au Soudan, une attaque aurait visé l’ambassadeur turc, Ankara réagit

La Turquie transfère son ambassade de Khartoum à Port-Soudan. Selon la diplomatie turque, il s’agit d’une décision provisoire prise après que des tirs ont visé... 06.05.2023, Sputnik Afrique

La voiture de l'ambassadeur turc au Soudan, Ismail Cobanoglu, a essuyé des tirs, ont annoncé ce samedi 6 mai la chaîne de télévision publique turque TRT Haber et l’agence de presse Anadolu, citant des sources diplomatiques.Selon la chaîne, les auteurs de l’attaque ne sont pour l’instant pas connus.Après l’agression, les autorités turques ont décidé de transférer provisoirement leur ambassade de Khartoum à Port-Soudan, relatent les médias turcs.Des affrontements sans fin au SoudanDepuis le 15 avril, un conflit militaire persiste au Soudan entre l’armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Bourhane et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.Depuis lors, des cessez-le-feu ont été annoncés sans être pour l’instant totalement respectés. Le dernier en date a été décrété le 4 mai pour une durée de sept jours, soit jusqu’au 11 mai.Selon l'ONG ACLED chargée de dénombrer les victimes de conflits, les combats ont fait environ 700 morts et plus de 5.000 blessés.Plus de 335.000 personnes ont fui le pays en proie aux affrontements violents après 21 jours.

