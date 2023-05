https://fr.sputniknews.africa/20230505/plus-dune-centaine-de-morts-dans-des-inondations-dans-lest-de-la-rdc-1059066175.html

Plus d'une centaine de morts dans des inondations dans l'est de la RDC

Les inondations provoquées ont fait plus de 100 morts dans la République démocratique du Congo où de fortes pluies ont été signalées depuis la semaine... 05.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-05T19:18+0200

Plus d'une centaine de personnes sont mortes dans des inondations provoquées le 4 mai au soir par de fortes pluies dans le Sud-Kivu, province de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) frontalière du Rwanda, ont indiqué ce vendredi 5 mai des sources locales. Un responsable du territoire touché, cité par des médias, a évoqué un "bilan provisoire d'une centaine de morts" alors qu'un député a avancé sur une radio locale un total d'environ 150 morts et de nombreux disparus. Une source du ministère de l'intérieur avait annoncé auparavant qu'au moins 59 personnes a avaient péri dans la nuit du 4 au 5 mai suite à des inondations causées par de fortes pluies dans deux villages de Bushushu et Nyamukubi, situés dans la province du Sud-Kivu. Plusieurs autres personnes restent introuvables dans la zone ravagée par l'inondation, selon la même source. Les recherches menées par les services de La Croix-Rouge locale sont toujours en cours. Depuis la semaine dernière, de fortes pluies ont été signalées dans cette partie du pays où les glissements de terrain font régulièrement des victimes lors des périodes pluvieuses. Au cours de la semaine dernière, plus de 780 ménages sont restés sans abri à la suite des inondations qui ont frappé le territoire d'Uvira dans le Sud-Kivu, au cours desquelles plus de 600 maisons ont été détruites, selon les autorités de la province.

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

