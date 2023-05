https://fr.sputniknews.africa/20230505/en-tunisie-la-ministre-de-lindustrie-et-de-lenergie-demise-de-ses-fonctions-1059045876.html

En Tunisie, la ministre de l’Industrie et de l’Énergie démise de ses fonctions

En Tunisie, la ministre de l’Industrie et de l’Énergie démise de ses fonctions

Un mini-remaniement ministériel, marqué par la nomination de nouveaux ministres, a été opéré par le Président tunisien au début de l’année en cours. 05.05.2023, Sputnik Afrique

La ministre tunisienne de l'Industrie, des Mines et de l’Énergie, Neila Nouira Gonji, a été démise de ses fonctions, a annoncé, le 4 mai au soir, la Présidence tunisienne.En mars dernier, le ministre tunisien de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, avait démissionné de son poste.Février dernier, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, a été démis de ses fonctions. L'ancien chef de la diplomatie tunisienne a été remplacé par Nabil Ammar.Un mini-remaniement ministériel, marqué par la nomination de deux nouveaux ministres, a été opéré par le Président tunisien au début de l’année en cours.Ce remaniement a touché le ministre de l'Éducation, Fathi Slaousi qui a été remplacé par Mohamed Ali Boughdiri et le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, qui a été confié à Abdelmoneim Belati en remplacement de Mahmoud Ilyes Hamza.

