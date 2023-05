https://fr.sputniknews.africa/20230505/des-paleontologues-decouvrent-des-yeux-et-des-cerveaux-fossilises-vieux-de-462-millions-dannees-1059049941.html

Des paléontologues découvrent des yeux et des cerveaux fossilisés vieux de 462 millions d'années

Des yeux et des cerveaux fossilisés vieux de 462 millions d'années ont été retrouvés dans un site au Royaume-Uni. Plus de 170 espèces, dont beaucoup de taille... 05.05.2023, Sputnik Afrique

Une équipe de paléontologues a mis au jour au Royaume-Uni des fossiles très bien conservés d'une faune marine qui vivait il y a 462 millions d'années, relate une étude publiée dans la revue Nature Evology and Evolution.Selon le texte, il s’agit d’un site fossilifère secret "extraordinaire" baptisé Castle Bank au Pays de Galles. Il contient des yeux et des cerveaux préservés d’animaux vieux de 462 millions d’années, cachés au milieu d’une multitude d’espèces inconnues.Ces nouveaux fossiles représentent une communauté d'organismes marins divers et minuscules à corps mou d'environ un à cinq millimètres de long.Plus de 170 espècesLes chercheurs constatent que la plupart de ces spécimens ont des tissus mous bien préservés, tels que le système digestif et les tissus nerveux, ainsi que des yeux, des nerfs optiques et un cerveau bien conservés.Plus concrètement, il s’agit de fossiles de plus de 170 espèces, dont des vers, des étoiles de mer, des éponges, des crustacés, des arthropodes disparus et des chauves-souris primitives en fer à cheval. Plusieurs d’entre elles n'avaient encore jamais été découvertes.

