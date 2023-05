Finalisation de l'adhésion de l'Iran et octroi du statut de partenaire du dialogue à plusieurs nouveaux pays, tel est l'agenda de la prochaine réunion des chefs des diplomaties de l'Organisation de coopération de Shanghai à New Delhi. Elle se tiendra les 3 et 4 juillet. Voici une infographie sur la population des pays membres de l'OCS.

Population des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai

L'Organisation de coopération de Shanghai a été créée en 2001 pour favoriser la coopération politique, économique et sécuritaire. Elle comprend la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Elle s'est élargie à l'Inde, au Pakistan et à l'Iran plus tard.