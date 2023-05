https://fr.sputniknews.africa/20230504/le-systeme-financier-occidental-est-entierement-construit-sur-du-vent-avertit-un-economiste-1059041896.html

"Le système financier occidental est entièrement construit sur du vent", avertit un économiste

La crise bancaire menace d'avoir de graves conséquences pour les populations de tous les continents. Renaud Bouchard, économiste français, indique à L’Afrique... 04.05.2023, Sputnik Afrique

Lundi 1er mai, les autorités américaines ont pris le contrôle de la banque californienne First Republic et en ont revendu la grande majorité à JPMorgan Chase. Il s’agit de la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008, lorsque Washington Mutual a implosé. La faillite de la quatrième banque américaine en deux mois est devenue une nouvelle preuve de la crise financière dans laquelle le monde s'enfonce. Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris, indique à Radio Sputnik Afrique que "depuis plusieurs décennies, le système américain, financier et économique est en train de buter sur les limites du régime capitaliste et financiarisée. [...] La croissance est devenue clairement faible, les investissements réellement productifs sont un peu médiocres, la productivité chute". Selon l’économiste français, il s’agit de "la fin du grand cycle qui a pris naissance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui arrive en achèvement".En conséquence, l’Occident a dû choisir "entre l’instabilité sociale, l’instabilité financière et la guerre. Aujourd'hui il y a la guerre par procuration de l'Occident à la Russie, et c'est le mode de résolution du problème qui a été choisi", affirme Renaud Bouchard. "C'est tellement plus facile de gagner de l'argent d'un seul coup en se lançant dans une production militaire. [...] Les réserves de matériel militaire, comme les Stingers par exemple, qui ont été fournies par les États-Unis à l'Ukraine, sont quasiment épuisées dans les arsenaux. Il va falloir reconstituer en fait les stocks. C'est le choix le plus simple: vous relancez toute une industrie ".Dans le nouveau monde multipolaire, les pays africains, dont beaucoup sont intéressés par une adhésion aux BRICS, ont une importance capitale à jouer. Selon la publication du Groupe de la Banque africaine de développement "Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique", la croissance économique du continent devrait dépasser celle du reste du monde au cours des deux prochaines années. Cinq économies africaines les plus performantes "devraient connaître une croissance de plus de 5,5% en moyenne en 2023-2024 et se retrouver parmi les dix économies les plus dynamiques du monde. Et ces pays, ce sont le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Bénin, La Tanzanie et l'Éthiopie qui est un géant démographique et économique", rappelle Renaud Bouchard.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

