Le bureau du premier député noir en Allemagne incendié - images



Le bureau du député allemand d'origine sénégalaise Karamba Diaby a été incendié à Halle, dans l'est de l'Allemagne, a annoncé jeudi ce parlementaire... 04.05.2023, Sputnik Afrique

"Heureusement, personne n'a été blessé. Cet acte me met en colère", a tweeté le député SPD de Halle (Saxe-Anhalt), déplorant que son bureau soit "inutilisable pour une durée indéterminée".Un suspect, retenu sur les lieux par des témoins, alertés par des flammes sur la façade du bâtiment, a été interpellé. Il a été placé en détention provisoire par un juge. Selon M. Diaby, le suspect lui avait déjà lancé des injures racistes.Agé de 61 ans, M.Diaby, né au Sénégal et qui a obtenu en 2001 la nationalité allemande, avait été la cible en 2020 de menaces de mort.Premier député noir d'Allemagne élu dans une circonscription de l'ex-RDA, une région où prospère l'extrême droite, M.Diaby avait aussi reçu le soutien de la plupart des partis allemands après la découverte la même année d'impacts de balles sur sa permanence.Montée de tensionsMenaces de mort, agressions physiques ou verbales: l'inquiétude monte en Allemagne face à la multiplication des violences contre des élus, dans un contexte de raidissement du climat politique sous la pression de l'extrême droite.Le meurtre en juin 2019 par un militant néonazi de Walter Lübcke, un élu du parti conservateur qui défendait la politique d'accueil des migrants de l'ancienne chancelière Angela Merkel, avait causé un électrochoc en Allemagne.En avril 2022, quatre membres d'un réseau d'extrême droite dans la mouvance des antivax et des opposants aux règles édictées face au Covid, qui projetaient des enlèvements d'élus, avaient été interpellés.

