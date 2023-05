https://fr.sputniknews.africa/20230503/fusillade-dans-une-ecole-a-belgrade-au-moins-3-morts-1059003414.html

Fusillade dans une école à Belgrade, au moins 9 morts

Un élève de 14 ans a été arrêté mercredi par la police après une fusillade dans une école primaire de Belgrade, a indiqué le ministère de l'Intérieur serbe. 03.05.2023, Sputnik Afrique

"La police a dépêché sur place toutes les patrouilles disponibles et arrêté sur place un mineur (...) soupçonné d'avoir tiré plusieurs coups de feu dans la direction d'élèves et d'un gardien de l'école avec un pistolet appartenant à son père", lit-on dans le communiqué, qui ne précise pas le nombre de personnes blessées. La fusillade est survenue vers 08H40 (06H40 GMT) dans cet établissement dans centre de la capitale serbe, selon la même source. Les médias locaux donnent des informations contradictoires sur le nombre de personnes blessées. Selon la télévision nationale (RTS), au moins six élèves et une professeure ont été blessés.Selon le bilan du ministère serbe de l'Intérieur, la fusillade a fait neuf morts et sept blessés.

