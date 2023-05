https://fr.sputniknews.africa/20230502/un-ministre-ougandais-abattu-par-son-garde-du-corps-1058989772.html

Un ministre ougandais abattu par son garde du corps

Un ministre ougandais abattu par son garde du corps

Un garde du corps a tiré sur un ministre du gouvernement ougandais et l'a tué mardi matin, apparemment lors d'une dispute privée, selon l'armée et les médias locaux.La victime, Charles Engola, servait dans le gouvernement du Président Yoweri Museveni en tant que ministre d’État chargé du Travail, de l’emploi et des relations industrielles. Le colonel de l'armée à la retraite est mort instantanément.Le garde du corps a tiré plusieurs coups de feu à bout portant, a déclaré le porte-parole de la police. Il aurait ensuite retourné l'arme contre lui-même, relate le journal en ligne NilePost. Avant de se suicider, il s’est promené dans le quartier en tirant en l’air, selon certains témoins cités par Beninwebtv.Un problème de salaire?La police a ouvert une enquête. La fusillade a eu lieu vers 8 heures du matin dans une banlieue de Kampala, la capitale ougandaise. Le garde du corps a abattu le ministre alors qu'il s'apprêtait à quitter son domicile pour aller au travail dans le centre-ville et montait dans un véhicule.Le motif n'est pas clair pour l'instant, mais selon la presse locale, il s'agissait probablement d'un conflit sur le salaire du garde du corps. Celui-ci n'aurait cependant été chargé de protéger le ministre qu'il y a un mois.Le drame est susceptible de créer des ondes de choc dans un pays où d'autres hauts responsables ont été tués dans des attaques à l'arme à feu au fil des ans, note Associated Press.

