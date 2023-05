https://fr.sputniknews.africa/20230502/larmee-russe-abat-trois-avions-ukrainiens-en-24-heures-1058998360.html

L'armée russe abat trois avions ukrainiens en 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont perdu près de 500 hommes tous axes confondus, ainsi que deux chasseurs MiG-29 et un avion... 02.05.2023, Sputnik Afrique

Les militaires russes impliqués dans l'opération spéciale ont éliminé plus de 495 soldats ukrainiens et mercrenaires étrangers en ces 24 heures, affirme le ministère de la Défense.Dans le même temps, un avion d'attaque au sol Su-25 et un chasseur MiG-29 des forces ukrainiennes ont été abattus par la défense antiaérienne russe au-dessus de la région de Kherson. Un autre MiG-29 a été détruit dans la république populaire de Donetsk.En outre, l'armée russe a éliminé 92 unités d'artillerie ukrainiennes, ainsi que cinq obusiers, un char, dix blindés et 18 autres véhicules de l'armée ukrainienne. Trois dépôts de munitions ennemis ont été anéantis et six drones descendus.Au total, depuis le début de son opération en Ukraine, l’armée russe a abattu 416 avions, 230 hélicoptères et 3.919 drones. Elle a également détruit 421 systèmes de défense antiaérienne, 8.938 chars et autres blindés, 1.095 véhicules de lance-roquettes multiple et 9.911 autres véhicules militaires.

