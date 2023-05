https://fr.sputniknews.africa/20230502/la-russie-souhaite-doubler-sa-production-darmes-de-precision-1058996412.html

La Russie souhaite doubler sa production d’armes de précision

La Russie souhaite doubler sa production d’armes de précision

En 2023, le ministère russe de la Défense a multiplié par 7 ses achats de certains types d’armement faisant l’objet d’une demande particulière. Le complexe... 02.05.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe de la Défense a fixé pour objectif de donner un coup de fouet à l’industrie militaire du pays. Lors d’une réunion qui s’est tenue ce mardi, Sergueï Choïgou a appelé la corporation Armement tactique de missiles à augmenter sa production dans les plus brefs délais.Le ministre a ajouté que la Défense russe avait septuplé ses acquisitions de certains types d’équipement et de matériel militaires.Il a souligné que "les activités opérationnelles des forces russes dépend[ai]ent fortement d’un réapprovisionnement continu en armements".Selon le ministre, la filière militaro-industrielle couvre suffisamment les besoins de l’armée et de la flotte russes. Pour lui, il est néanmoins indispensable de mettre en lumière les risques d’un non-remplissage par les industriels de leurs obligations et de prendre des mesures correctrices opportunes.

