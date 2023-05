https://fr.sputniknews.africa/20230502/la-defense-russe-evacue-plus-de-200-personnes-du-soudan-vers-la-russie---video-1058979233.html

La Défense russe évacue plus de 200 personnes du Soudan vers la Russie - vidéo

Ce mardi, la Défense russe a évacué vers la Russie du Soudan plus de 200 personnes, dont des diplomates avec leurs familles et des ressortissants de pays... 02.05.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a évacué plus de 200 personnes du Soudan vers la Russie à bord de quatre avions de transport militaire Il-76, a annoncé ce 2 mai son service de presse.Il s'agit des membres de la mission diplomatique russe, des représentations du ministère de la Défense et des membres de leurs familles, mais aussi de ressortissants de Russie, de pays de l'ex-URSS et de plusieurs pays amicaux ayant demandé de l'aide pour l'évacuation.Un pays déchiré Depuis le 15 avril, le Soudan est en proie à un conflit sanguinaire. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, lutte pour le pouvoir contre son numéro deux, Mohamed Hamdane Daglo, dirigeant les Forces de soutien rapide (FSR). Selon le ministère de la Santé, les hostilités ont déjà fait plus de 600 morts, mais le bilan est sans doute sous-estimé. D'après le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Soudan, le conflit a tué 459 personnes et a fait au moins 4.072 blessés. Des dizaines de milliers de ressortissants du Soudan ont fui vers les pays voisins.

